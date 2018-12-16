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Де Мистура о конфликте в Сирии: самый жестокий за 47 лет

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Катар организовал на своей территории двухдневную глобальную международную конференцию - Дохийский форум, куда пригласил высокопоставленных представителей ООН, других международных организаций и правительств разных стран.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая в воскресенье на панельной сессии Дохийского форума, назвал войну в Сирии самым жестоким из 22 конфликтов, которые он видел, и отметил, что важность стремления к правосудию над виновными в насилии, передает РИА Новости.

"Я 47 лет работаю в структурах ООН и наблюдал 22 конфликта, поэтому я могу анализировать сирийский конфликт с исторической перспективы и могу сказать, что не видел ни одного конфликта более жестокого, чем в Сирии, с использованием самых ужасных методов", - сказал Стаффан де Мистура.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. Архивное фото
© Фото: U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
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"Международное правосудие не может быть реализовано немедленно, но необходимо сохранять стремление к осуществлению правосудия. Не сегодня и не завтра удастся привлечь виновных в насилии в Сирии к ответственности, но определенно для сирийского конфликта нужно сохранять надежду на это", - подчеркнул спецпосланник.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий

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Теги:
Сирия


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