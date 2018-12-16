Захарова: обратимся в ОБСЕ из-за "фейков" о "руке Кремля" в протестах в Париже

Ранее корреспондент русской службы телеканала BBC Ольга Ившина рассказала, что телеканал требует от сотрудников любых доказательств "российского вмешательства" в протесты "желтых жилетов" во Франции.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратится в ОБСЕ по поводу "фейков" британских СМИ о якобы "российском следе" в протестах "желтых жилетов" во Франции, передает РИА Новости.

"Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт", - сказала представитель МИД РФ в эфире телеканала "Россия 24".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее отмечал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции ведет расследование о якобы причастности России к акциям протеста в стране. В Кремле такие обвинения посчитали клеветой и подчеркнули, что Россия расценивает протесты во Франции внутренним делом страны.

© Sputnik / Ирина Калашникова Франция проверит информацию о причастности России к протестам "желтых жилетов"

Мария Захарова также обратилась к общественности Великобритании с призывом дать оценку действиям телеканала Би-би-си, который активно занимается поиском "российского следа" в протестах во Франции, распространяя "фейки".

Британия регулярно обвиняет российские СМИ в пропаганде, хотя не предъявляет никаких фактов, при этом Лондон регулярно заявляет о "голосе общественности", отметила официальный представитель МИД.

Британские власти рассказывают о жалобах в медиарегулятор Ofcom, на которые они якобы вынуждены реагировать. После этого российских журналистов обвиняют в непрофессиональном поведении, подчеркнула Захарова.

"У меня вопрос к этим самым британским регуляторам медийного пространства и общественности: как они оценивают вот такую компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний?" — сказала Захарова.

Она напомнила, что Великобритания и Франция пока еще являются странами членами ЕС и проводят единую внешнюю политику, а значит, многие стандарты, в том числе в журналистской сфере, у них едины.

"Так как же можно заниматься такими вещами в отношении своего же соседа? Что якобы это не люди выходят на улицу, а якобы это "рука Москвы", которая вмешалась и придумала целое движение "желтых жилетов", мало того, его еще и реализовала?" — задается вопросами официальный представитель МИД.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты по всей стране сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.