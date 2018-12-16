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Минус два: в Афинском зоопарке застрелили сбежавших ягуаров

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Ранее стало известно, что сотрудники охраны зоопарка Аттики застрелили двух ягуаров, которые смогли выбраться из вольера в то время, когда в зоопарке были посетители.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Двум ягуарам удалось сбежать из вольера в Афинском зоопарке из-за повреждённого стекла, сообщил совладелец зоологического парка Жан Жак Лесуэр, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание News24/7.

"Мы поймали антилоп, чтобы отправить их на Кипр, однако одна антилопа сбежала, начала бегать и на большой скорости ударилась о защитное стекло вольера ягуаров. Мы поймали антилопу. И поначалу не заметили, что тройное стекло было серьёзно повреждено. Так ягуарам удалось сбежать", - рассказал Лесуэр.

Обнаруживший это смотритель немедленно передал сообщение о происшествии и сразу же был приведён в действие протокол безопасности.

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© RUPTLY.
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"Мы проводим учения по безопасности каждые три месяца, чтобы быть всегда готовыми. Посетители парка, а их было около 30 человек, были отведены персоналом в безопасное место, чтобы не было паники и чтобы не было малейшей опасности", - сказал совладелец зоопарка.

Далее вместе с ветеринаром сотрудники попытались обезвредить ягуаров, рассказал он.

На вопрос, почему не усыпили ягуаров, Лесуэр ответил: "Ягуары не кошечки, и это должны понимать те, кто критикует нас. В случае анестезии прошло бы пять-шесть минут, что было рискованно, поскольку зло никогда не опаздывает".

"Мы никак не могли вернуть их на место, поэтому у нас был только один выбор. Это был нелегкий выбор, так как мы потеряли двух замечательных животных. Одного из них мы вскармливали из бутылочки. Это было трудно, но безопасность для нас прежде всего",- заключил он.

Зоологический парк Аттики - частный зоопарк, который расположен на площади 20 гектаров в пригороде Афин Спата. В зоопарке проживает около 2 тысяч животных, представляющих 400 видов, работает дельфинарий.

Основной целью зоопарка остается защита биоразнообразия и информирование гостей парка об угрозе живой природе.

Теги:
зоопарки


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