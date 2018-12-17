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Победительницей международного конкурса красоты Мисс Вселенная

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала красавица из Филиппин

© AP Photo. Gemunu Amarasinghe
В мире
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Финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2018" прошел 17 декабря в Бангкоке. Россию в соревновании представляла 18-летняя Юлия Полячихина из города Чебоксары.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого прошел в понедельник в Бангкоке, стала участница от Филиппин Катриона Грэй, передает РИА Новости.

© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Не только фигура: показ национальных костюмов прошел на "Мисс Вселенная 2018"
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Грэй, как следует из описания на сайте конкурса, 24 года, она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

На втором месте оказалась представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Россиянка Юлия Полячихина, наряды которой были отмечены публикой и ведущими конкурса, как одни из лучших, выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал рано утром в понедельник.

© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Представительница Филиппин во время показа национальных костюмов в рамках конкурса "Мисс Вселенная 2018" в Таиланде


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