Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала красавица из Филиппин

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого прошел в понедельник в Бангкоке, стала участница от Филиппин Катриона Грэй, передает РИА Новости.
Грэй, как следует из описания на сайте конкурса, 24 года, она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.
На втором месте оказалась представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Россиянка Юлия Полячихина, наряды которой были отмечены публикой и ведущими конкурса, как одни из лучших, выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал рано утром в понедельник.