Словарь Уэбстера выбрал слово года

В 2017 году Merriam-Webster назвал словом года "феминизм".

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Американский словарь Merriam-Webster (словарь Уэбстера) выбрал в качестве слова 2018 года "справедливость" (justicte), передает РИА Новости. CC0 Книги, которые берут за душу: читаем абхазских авторов

Как сообщается на сайте издания, в 2018 году пользователи сети запрашивали это слово на 74% чаще, чем в прошлом.

Авторы словаря подчеркивают, что justice, которое также можно перевести как "правосудие" и "юстиция", часто использовалось в СМИ в связи с расследованием дела о якобы российском "вмешательстве" в выборы президента США.

Также в десятку самых популярных слов попали "национализм" (nationalism), "инакомыслящий" (maverick), "пансексуальный" (pansexual), "бесполезный" (feckless) и даже "Лорел" (Laurel). Это слово стало популярным после появления в интернете ролика, в котором часть людей слышала "Янни", а часть – "Лорел".