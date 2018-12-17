Словарь Уэбстера выбрал слово года

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Американский словарь Merriam-Webster (словарь Уэбстера) выбрал в качестве слова 2018 года "справедливость" (justicte), передает РИА Новости.
Как сообщается на сайте издания, в 2018 году пользователи сети запрашивали это слово на 74% чаще, чем в прошлом.
Авторы словаря подчеркивают, что justice, которое также можно перевести как "правосудие" и "юстиция", часто использовалось в СМИ в связи с расследованием дела о якобы российском "вмешательстве" в выборы президента США.
Также в десятку самых популярных слов попали "национализм" (nationalism), "инакомыслящий" (maverick), "пансексуальный" (pansexual), "бесполезный" (feckless) и даже "Лорел" (Laurel). Это слово стало популярным после появления в интернете ролика, в котором часть людей слышала "Янни", а часть – "Лорел".
What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I— Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 мая 2018 г.