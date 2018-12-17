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Календари с Путиным вызвали ажиотаж в Японии

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Календарь с изображениями президента России Владимира Путина стал хитом в Японии.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Календарь с президентом России Владимиром Путиным стал хитом продаж в Японии, сообщает Sputnik Армения.

Издания с фотографиями 66-летнего лидера России были проданы в стране восходящего солнца за несколько дней. Причем календарь с Путиным побил рекорд, отобрав лидерство у аналогичных изданий с мировыми звездами.

Более того, Путин в Японии является неким идолом для уже немолодых домохозяек, находящихся в поисках стабильности и мужественности. В Японии официально зарегистрирован клуб поклонников президента России, который состоит в основном из женщин от 40 до 80 лет.

"Культ личности" российского президента достигает новых высот, и все больше японцев начинают интересоваться его повседневной жизнью. Путин все чаще появляется в сюжетах популярных манга (японский комикс) и аниме (рисованные фильмы).

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году календари с главой России тоже продавались на ура, однако уступили по количеству проданных копий японским звездам.

Теги:
Владимир Путин


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