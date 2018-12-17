Календари с Путиным вызвали ажиотаж в Японии

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Календарь с президентом России Владимиром Путиным стал хитом продаж в Японии, сообщает Sputnik Армения.
Издания с фотографиями 66-летнего лидера России были проданы в стране восходящего солнца за несколько дней. Причем календарь с Путиным побил рекорд, отобрав лидерство у аналогичных изданий с мировыми звездами.
2019 Putin calendar anyone? 😳— Dan Walker (@mrdanwalker) 1 июля 2018 г.
Sunbathing ✅
With an umbrella ✅
In a bath ✅
With binoculars ✅
Playing ice hockey ✅
Scuba diving ✅
With dogs in the snow ✅
It’s all there... 12 months a year pic.twitter.com/emPLNRD7j7
Более того, Путин в Японии является неким идолом для уже немолодых домохозяек, находящихся в поисках стабильности и мужественности. В Японии официально зарегистрирован клуб поклонников президента России, который состоит в основном из женщин от 40 до 80 лет.
"Культ личности" российского президента достигает новых высот, и все больше японцев начинают интересоваться его повседневной жизнью. Путин все чаще появляется в сюжетах популярных манга (японский комикс) и аниме (рисованные фильмы).
Putin calendar sales surpassing those of Japanese stars in Japan https://t.co/ojj556BDIq pic.twitter.com/yiBsAmTtdW— Japan Today News (@JapanToday) 16 декабря 2018 г.
Стоит подчеркнуть, что в прошлом году календари с главой России тоже продавались на ура, однако уступили по количеству проданных копий японским звездам.