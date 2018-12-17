Календари с Путиным вызвали ажиотаж в Японии

Календарь с изображениями президента России Владимира Путина стал хитом в Японии.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Календарь с президентом России Владимиром Путиным стал хитом продаж в Японии, сообщает Sputnik Армения.

Издания с фотографиями 66-летнего лидера России были проданы в стране восходящего солнца за несколько дней. Причем календарь с Путиным побил рекорд, отобрав лидерство у аналогичных изданий с мировыми звездами.

2019 Putin calendar anyone? 😳

Sunbathing ✅

With an umbrella ✅

In a bath ✅

With binoculars ✅

Playing ice hockey ✅

Scuba diving ✅

With dogs in the snow ✅

It’s all there... 12 months a year pic.twitter.com/emPLNRD7j7 — Dan Walker (@mrdanwalker) 1 июля 2018 г.

Более того, Путин в Японии является неким идолом для уже немолодых домохозяек, находящихся в поисках стабильности и мужественности. В Японии официально зарегистрирован клуб поклонников президента России, который состоит в основном из женщин от 40 до 80 лет.

"Культ личности" российского президента достигает новых высот, и все больше японцев начинают интересоваться его повседневной жизнью. Путин все чаще появляется в сюжетах популярных манга (японский комикс) и аниме (рисованные фильмы).

Putin calendar sales surpassing those of Japanese stars in Japan https://t.co/ojj556BDIq pic.twitter.com/yiBsAmTtdW — Japan Today News (@JapanToday) 16 декабря 2018 г.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году календари с главой России тоже продавались на ура, однако уступили по количеству проданных копий японским звездам.