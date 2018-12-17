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Желтый алмаз, найденный на канадском месторождении Дайавик

Алмаз размером с куриное яйцо обнаружен в Канаде

© Фото: Dominion Diamond Mines
В мире
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Перед продажей алмаз будет распилен и отполирован.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. На месторождении Дайавик в Канаде обнаружен желтый алмаз размером с куриной яйцо и массой в 552 карата, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании Dominion Diamond Mines.

Это самый крупный алмаз, когда-либо добытый в Северной Америке. Мировой рекорд (3106 карата) принадлежит алмазу "Куллинан" из ЮАР.

Структурой драгоценного камня уже заинтересовались ученые. После того, как геологи исследуют находку, алмаз должны распилить и отполировать и только затем выставить на продажу.

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Теги:
алмазы


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