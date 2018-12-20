Интервью с президентом: Путин исполнит мечту тяжелобольной девочки

Ранее Путин попил чай с четырнадцатилетним Артемом Пальяновым – мальчиком, мечта которого, увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, сбылась благодаря президенту.

CУХУМ, 20 дек - Sputnik. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин планирует исполнить еще одну мечту ребенка: он даст девочке интервью, передает РИА Новости.

"Одна девочка была на телестудии, она даже захотела взять небольшое интервью у президента. Мы надеемся, что совсем скоро она это интервью возьмет", - сказал Песков.

Исполнение Путиным желаний детей никак не связано с работой на рейтинги, волонтеры просто рассказали президенту об одном из своих проектов, который они реализуют в рамках Года волонтеров, подчеркнул пресс-секретарь.

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Ранее Путин исполнил мечту тяжелобольной девочки Вероники, организовав ей 8 декабря экскурсию на "Мосфильм" в сопровождении руководителя киностудии Карена Шахназарова.

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Российский лидер неделю спустя исполнил мечту тяжело больного мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Путин 15 декабря выпил чаю с Артемом и его родными, подарил ему подарки, а потом лично проводил мальчика до своего вертолета. После этого Артем с папой и братом полетали на президентском вертолете над Санкт-Петербургом.