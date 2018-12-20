Дома лучше: все туристы, застрявшие на острове Хайнань, вернулись в Россию

Более 10 дней назад авиакомпания "ИрАэро" остановила полеты в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река".

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Все туристы компании "Жемчужная река" из Приамурья вернулись с острова Хайнань в Россию, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

"Последние 22 человека из полутора тысяч туристов, ожидавших возвращения с острова Хайнань, прилетели в Москву, их доставили рейсом Санья-Домодедово с пересадкой в Самаре. 20 декабря амурчан планируется отправить прямыми регулярными рейсами до Благовещенска", - рассказали в пресс-службе.

Авиакомпания, несмотря на остановку полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река", согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи российских туристов, купивших путевки разорившегося туроператора.

© Sputnik / Константин Чалабов В России завели дело в отношении турфирмы, чьи клиенты не могут вернуться из Китая

Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.

Отмечается, что в Москве туристам окажут помощь по размещению и обеспечат питанием.

Ранее Росавиация сообщила, что "Жемчужная река" продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны туроператора.