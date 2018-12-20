Дома лучше: все туристы, застрявшие на острове Хайнань, вернулись в Россию

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Все туристы компании "Жемчужная река" из Приамурья вернулись с острова Хайнань в Россию, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
"Последние 22 человека из полутора тысяч туристов, ожидавших возвращения с острова Хайнань, прилетели в Москву, их доставили рейсом Санья-Домодедово с пересадкой в Самаре. 20 декабря амурчан планируется отправить прямыми регулярными рейсами до Благовещенска", - рассказали в пресс-службе.
Авиакомпания, несмотря на остановку полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река", согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи российских туристов, купивших путевки разорившегося туроператора.
Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору "Жемчужная река", из Единого федерального реестра туроператоров.
Отмечается, что в Москве туристам окажут помощь по размещению и обеспечат питанием.
Ранее Росавиация сообщила, что "Жемчужная река" продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны туроператора.