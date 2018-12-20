Ждать провокаций: Киев стремится расширить присутствие США в Черном море

В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении вновь осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что Украина намерена устроить еще одну провокацию с военными кораблями в Керченском проливе для того, чтобы у США был повод увеличить свое присутствие в Черном море, передает РИА Новости.

"Попытка повторного прорыва через Керченский пролив может спровоцировать ситуацию, в которой Украина представит себя жертвой очередной "российской агрессии", и сможет обратиться за помощью и покровительством к Соединенным Штатам Америки", - сказал Коротченко.

В Конгресс США уже внесено предложение ужесточить политику США в отношении России, в том числе прибегнуть к военно-силовому прессингу в Черном море и направить туда корабли американских ВМС, рассказал эксперт.

Эксперт считает, что речь идет о подготовке информационного фона для возможных в будущем более активных действий США и НАТО по поддержке Украины, в том числе и расширении масштаба присутствия США на Украине в военно-морском формате.

Кроме того, по словам Коротченко, в случае, если украинским кораблям вновь удастся вызвать боестолкновение с российскими пограничниками, это может стать причиной для продления военного положения на Украине.

"Это очередная провокация, рассчитанная на то, чтобы вызвать боестолкновение в районе Керченского пролива с российскими пограничниками для того, чтобы получить повод для продления военного положения на Украине", - сказал Коротченко.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября устроили провокацию, нарушив границу России. Они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

© Sputnik / Сергей Гунеев Песков: Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. На Украине было введено военное положение.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Военнослужащие украинских ВМС созналиcь в провокации в Керченском проливе>>

Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, Порошенко проиграл бы всем кандидатам, которые уже заявили о намерении баллотироваться в президенты, если бы второй тур выборов проводился сейчас.