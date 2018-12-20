Право имею: Россия не обязана возвращать культурные ценности Германии

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Заведующий кафедрой права МГУ Сурен Авакьян считает, что у России есть юридическое право оставить себе культурные ценности, вывезенные с территории Германии после Второй мировой войны, так как вывоз проходил с согласия государств-победителей, в то же время Москва может по доброй воле пойти Берлину навстречу, передает РИА Новости.
"Вывоз культурных ценностей был осуществлен в соответствии с договоренностями всех тех держав, которые одержали победу в войне. Поэтому если они на это согласились, спрашивается - почему все претензии сейчас к России предъявляются? Но Россия может и пойти навстречу Германии. Вопрос решается индивидуально. Он обсуждаемый. Они имеют право просить, а мы можем обсуждать", - сказал Авакьян.
Юрист подтвердил, что Россия имеет юридическое право оставить у себя вывезенные культурные ценности, если она докажет, что действовала не от себя, а в соответствии с волей государств-победителей.
"Если государства-победители соберутся для обсуждения данного вопроса и примут какие-то рекомендации, то РФ их будет учитывать", - добавил он.