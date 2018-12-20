Право имею: Россия не обязана возвращать культурные ценности Германии

Ранее Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с её территории после Второй мировой войны.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Заведующий кафедрой права МГУ Сурен Авакьян считает, что у России есть юридическое право оставить себе культурные ценности, вывезенные с территории Германии после Второй мировой войны, так как вывоз проходил с согласия государств-победителей, в то же время Москва может по доброй воле пойти Берлину навстречу, передает РИА Новости.

"Вывоз культурных ценностей был осуществлен в соответствии с договоренностями всех тех держав, которые одержали победу в войне. Поэтому если они на это согласились, спрашивается - почему все претензии сейчас к России предъявляются? Но Россия может и пойти навстречу Германии. Вопрос решается индивидуально. Он обсуждаемый. Они имеют право просить, а мы можем обсуждать", - сказал Авакьян.

© Sputnik / Руслан Кривобок Германия попросила Россию вернуть культурные ценности

Ранее СМИ сообщили, что немецкая сторона готова вести переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии.

Юрист подтвердил, что Россия имеет юридическое право оставить у себя вывезенные культурные ценности, если она докажет, что действовала не от себя, а в соответствии с волей государств-победителей.

"Если государства-победители соберутся для обсуждения данного вопроса и примут какие-то рекомендации, то РФ их будет учитывать", - добавил он.