Иудеи и цитрусы: генетики обнаружили необычную связь

Родиной современных домашних сортов цитрусовых растений, в том числе апельсинов, лимонов и мандаринов, считается Китай, где их начали выращивать более двух тысяч лет назад.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Сравнение ДНК "домашних" и диких цитрусов показало, что первые сладкие сорта этих растений появились в Европе благодаря диаспоре евреев и иудейским религиозным традициям, передает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Current Biology.

"Считается, что цитроны были одомашнены на острове Корсика или в других уголках Средиземноморья. Мы выяснили, что культурные цитрусы приобрели нужные мутации еще в Китае, а их носители распространились по садам Европы благодаря "пальцам Будды", плодам дикого цитрона, и еврейскому празднику Суккот", — рассказывает Евгенио Бутелли из Центра Джона Иннеса в Норвике (Великобритания).

Западные цивилизации отведали апельсины, лимоны и мандарины только на излете античности, во времена походов Александра Македонского в Персию. В отличие от Китая, где цитрусовые деревья и их плоды ценили за аромат и лечебные свойства, жители Средиземноморья стали употреблять их в пищу, сделав их важной частью своего рациона.

© Fotolia / Dan Race Будущие Люди-Х: редактирование генома вызывает ряд генетических мутаций

Все "средиземноморские" сорта цитрусов отличаются от диких восточных сородичей тем, что их мякоть почти не содержит в себе кислоты и обычно радует сладким вкусом. Историки и генетики давно хотят узнать, как и где это произошло, и где реально находится родина современных цитрусов.

В поисках ответа на этот вопрос Бутелли и его коллеги расшифровали ДНК десятков сортов лимонов, лайма, апельсинов и прочих культурных цитрусов и сравнили их с геномом их предположительного прародителя, дикого цитрона (Citrus medica).

Генетиков интересовали мутации в генах из семейства Ruby, отвечающих за производство двух типов молекул – антоцианинов и проантоцианидинов, которые представляют собой растительные пигменты, придающие листьям цитрусов темный фиолетово-зеленый отлив.

Отсутствие антоцианинов и проантоцианидинов не только лишало цитрусы окраски, но и делало их плоды сладкими. Британские ученые выяснили, что это было связано с наличием мутаций в еще одном участке ДНК, получившем название Noemi. Сравнивая структуру этого гена у разных культурных сортов цитронов и лимонов, ученые открыли крайне неожиданный источник первых мутантных версий этого гена.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученые рассказали, как гены влияют на долголетие людей

Он появился в Европе благодаря так называемым "пальцам Будды" – одной из полудиких разновидностей цитрона, которую евреи традиционно использовали в качестве символа праведников во время суккота, осеннего праздника урожая. Этот сорт, в свою очередь, проник в "землю обетованную" из Йемена примерно в 6 веке до нашей эры.

После того, как Иудея и Израиль были завоеваны римскими легионами, эти плоды и деревья распространились по всему Средиземноморью. Там они скрестились с другими разновидностями цитрона, которые римляне выращивали в декоративных целях и для придания приятного аромата при стирке белья.

Генетик: ум не передается по наследству>>

Изучение структуры Noemi, как надеется Бутелли, поможет селекционерам сделать лимоны менее кислыми, сохраняя при этом их высокую полезность для организма, а также создать другие новые сорта цитрусов с интересным вкусом.