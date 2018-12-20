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Трейлер новых "Людей в черном" появился в сети

© Foto/ Sony Pictures Entertainment
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За два часа после публикации трейлер посмотрели почти 400 тысяч человек.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. В Сети появился трейлер четвертой части популярной фантастический комедии "Люди в черном: Интернэшнл". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment.

В главных ролях снялись Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон. Режиссером картины стал Феликс Гэри Грей.

Первые три части популярнейшей фантастической серии снял режиссер Барри Зонненфельд, а главные роли в оригинальных картинах исполнили известные Уилл Смит и Томми Ли Джонс.

Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в июне 2019 года.

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Теги:
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