Трейлер новых "Людей в черном" появился в сети

За два часа после публикации трейлер посмотрели почти 400 тысяч человек.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. В Сети появился трейлер четвертой части популярной фантастический комедии "Люди в черном: Интернэшнл". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment.

В главных ролях снялись Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон. Режиссером картины стал Феликс Гэри Грей.

Первые три части популярнейшей фантастической серии снял режиссер Барри Зонненфельд, а главные роли в оригинальных картинах исполнили известные Уилл Смит и Томми Ли Джонс.

Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в июне 2019 года.