Спонсор атаки на Charlie Hebdo арестован в Джибути

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Экстремист из близкого окружения братьев Куаши, устроивших нападение на парижскую редакцию журнала Charlie Hebdo четыре года назад, арестован в Джибути и будет экстрадирован во Францию, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

36-летний экстремист Петер Шериф, более известный под именем Абу Хамза, был арестован в восточноафриканской стране 16 декабря и пребывает под стражей в ожидании выдачи во Францию.

© Фото : AP Photo/Christophe Ena Во Франции открыли мемориальные доски в годовщину атаки Charlie Hebdo

Американское вторжения в Ирак подтолкнуло Шерифа присоединился к террористической организации "Аль-Каида"*. В декабре 2004 года Шериф был пленен американскими военными в городе Фаллуджа.

В 2006 году Петер Шериф был приговорен к 15 годам заключения, но в марте 2007 года ему удался побег из тюрьмы в Мосуле. Затем Шериф сражался в рядах экстремистов в Йемене. Считается, что именно он финансировал подготовку к нападению на редакцию журнала, отмечает издание.

Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток подозреваемые - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы силами спецназа.

Парижане вышли на марш против терроризма с карикатурами в руках>>

* Террористическая организация, запрещенная в России