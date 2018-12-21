Трамп объявил об отставке министра обороны США

Джеймс Мэттис заявил президенту США, что уходит в отставку, чтобы тот смог подыскать министра обороны с более схожими с ним взглядами.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп объявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года, передает РИА Новости.

"Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны", - написал Трамп в Twitter.

Трамп заверил, что кандидатура следующего министра обороны будет названа "вскоре".

© AFP 2018 / Jim WATSON Трамп отправил в отставку генерального прокурора США Джеффа Сешнса

"На протяжении работы Джима был достигнут огромный прогресс, особенно касательно покупки нового боевого оборудования. Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств", — добавил Трамп.

Мэттис уже давно не состоит на военной службе, поэтому формулировка "уход на пенсию" может касаться только отставки с гражданской должности министра. Причин отставки Мэттиса Трамп не назвал.

Сам Джеймс Мэттис заявил президенту США, что уходит в отставку, чтобы тот смог подыскать министра обороны с более схожими с ним взглядами.

Письмо об отставке было опубликовано телеканалом NBC.

"Я горжусь тем прогрессом, который был достигнут за последние два года по некоторым ключевым целям, описанным в нашей стратегии по национальной обороне. Наши войска продолжают показывать необходимые способности для того, чтобы одержать верх в конфликте и поддержать сильное влияние США в мире", - отметил глава Пентагона.

Мэттис в своем письме рассказал о вере в "силу нашей уникальной и всеохватывающей системе альянсов", США не смогут защитить свои интересы без поддержания крепких союзнических отношений и "проявления уважения к союзникам".

© Sputnik / Владимир Астапкович Главе Пентагона позвонил школьник и взял у него интервью

"Одно убеждение, которого я всегда придерживался, это то, что наша сила как нации неразделимо связана с силой нашей уникальной и всеохватывающей системы альянсов и партнерских отношений. В то время пока США остаются незаменимой страной в свободном мире, мы не можем защитить наши интересы или играть эту роль эффективно без поддержания крепкий альянсов и проявления уважения к этим союзникам. Как и вы, я говорил с самого начала, что вооруженные силы США не должны быть полицейскими мира. Напротив, мы должны использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны, включая путем демонстрации лидерства перед нашими альянсами", - подчеркнул Мэттис.

Он также выступил с критикой России и Китая, подчеркнув, что эти страны якобы пытаются "сформировать мир, схожий с их авторитарными моделями".

"Я уверен, что мы должны действовать решительно и недвусмысленно в нашем подходе к тем странам, чьи стратегические интересы вступают в противоречия с нашими. Очевидно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью - получить право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности - для продвижения своих собственных интересов за счет своих соседей, Америки и наших союзников. Вот почему мы должны использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны", - заявил министр.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции", - отметил глава Пентагона.

Ранее Трамп объявил, что Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года.

Мэттис рассказал, что уйдет в отставку после 28 февраля 2019 года и сделает все возможное, чтобы обеспечить гладкий переход власти к новому министру обороны США.