Законопроект о срочных экономических и социальных мерах принят во Франции

Десятого декабря Эммануэль Макрон заявил о скором принятии ряда мер, направленных на решение социального и экономического кризиса.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Нижняя палата парламента Франции приняла в первом чтении законопроект о срочных экономических и социальных мерах, объявленных французскими властями в ответ на массовые протесты движения "желтых жилетов", передает РИА Новости. © Sputnik / Ирина Калашникова Референдум гражданской инициативы: новое требование "желтых житетов"

Ранее президент Франции рассказал о скором повышении минимального размера оплаты труда на 100 евро в месяц и поддержке пенсионеров, получающих менее двух тысяч евро. Более того, среди намеченных мер, - выплаты предприятиями годового бонуса своим сотрудникам и отмена уплаты налога на сверхурочные часы работы.

Более 13 часов длилось обсуждение законопроекта, сообщает агентство Франс Пресс. За принятие пакета экстренных мер проголосовали 153 депутата, против только девять, 58 воздержались. В пятницу документ будет передан в сенат.

В начале декабря премьер-министр Эдуар Филипп также заявил о введении моратория на повышения налога на топливо.

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Такие шаги французского руководства стали ответом на массовые протесты "желтых жилетов", начавшиеся 17 ноября. Первоначальным требованием участников движения было снижение цен на бензин и повышение покупательской способности, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, поджогами машин, разгромом магазинов и банков.