Каталонские сепаратисты строят баррикады на улицах Барселоны

Поводом для акций протеста стало проведение в Барселоне заседания Совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Участники акции протеста в Барселоне, где в эти часы проходит заседание Совета министров Испании, начали строить баррикады на одной из улиц и забрасывать камнями полицию, передает РИА Новости.

Семь человек арестованы, передают каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra. Ранее был задержан еще один человек, у которого обнаружили горючие вещества и другие предметы, при помощи которых может быть изготовлен "коктейль Молотова".

На проспекте Параллель полиция использовала резиновые дубинки, пресекая попытку протестующих преодолеть полицейский кордон.

© AFP 2018 / PAU BARRENA Ситуация в Барселоне, 21 декабря 2018

Сложная ситуация сложилась на центральной улице Лаиетана, где полиция выставила кордон, не пропустив колонну митингующих.

Обеспечением порядка занимается 8 тысяч представителей каталонских сил правопорядка Mossos d'Esquadra.

Самый многочисленный митинг проходит около Французского вокзала, в 300 метрах от дворца Льотха-де-Мар, где началось заседание испанского правительства. Ситуация там спокойная. Проходы к зданию перекрыты полицией. Закрыт и парк Сьюдаделла, где расположено здание парламента Каталонии.

© Фото : Правительство Испании Глава Каталонии и премьер Испании сделали совместное заявление

С раннего утра радикальное движение "Комитеты защиты республики" заблокировали более двадцати трасс и дорог в различных регионах Каталонии.

В четверг в Барселоне состоялась встреча председателей правительств Испании и Каталонии Педро Санчеса и Кима Торры, в которой также участвовали некоторые члены обоих правительств. По ее итогам было принято заявление, в котором стороны признали "наличие конфликта о будущем Каталонии" и договорились вести диалог для преодоления разногласий.

21 декабря прошлого года в автономном сообществе прошли досрочные выборы в региональный парламент, назначенные после того, как правительство Испании ввело прямое правление в Каталонии, распустив женералитет и парламент в связи с проведением незаконного референдума о независимости.