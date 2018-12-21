Каталонские сепаратисты строят баррикады на улицах Барселоны

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Участники акции протеста в Барселоне, где в эти часы проходит заседание Совета министров Испании, начали строить баррикады на одной из улиц и забрасывать камнями полицию, передает РИА Новости.
Семь человек арестованы, передают каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra. Ранее был задержан еще один человек, у которого обнаружили горючие вещества и другие предметы, при помощи которых может быть изготовлен "коктейль Молотова".
На проспекте Параллель полиция использовала резиновые дубинки, пресекая попытку протестующих преодолеть полицейский кордон.
Сложная ситуация сложилась на центральной улице Лаиетана, где полиция выставила кордон, не пропустив колонну митингующих.
Обеспечением порядка занимается 8 тысяч представителей каталонских сил правопорядка Mossos d'Esquadra.
Самый многочисленный митинг проходит около Французского вокзала, в 300 метрах от дворца Льотха-де-Мар, где началось заседание испанского правительства. Ситуация там спокойная. Проходы к зданию перекрыты полицией. Закрыт и парк Сьюдаделла, где расположено здание парламента Каталонии.
С раннего утра радикальное движение "Комитеты защиты республики" заблокировали более двадцати трасс и дорог в различных регионах Каталонии.
В четверг в Барселоне состоялась встреча председателей правительств Испании и Каталонии Педро Санчеса и Кима Торры, в которой также участвовали некоторые члены обоих правительств. По ее итогам было принято заявление, в котором стороны признали "наличие конфликта о будущем Каталонии" и договорились вести диалог для преодоления разногласий.
21 декабря прошлого года в автономном сообществе прошли досрочные выборы в региональный парламент, назначенные после того, как правительство Испании ввело прямое правление в Каталонии, распустив женералитет и парламент в связи с проведением незаконного референдума о независимости.