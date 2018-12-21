Украина получила транш на 1,4 миллиарда долларов от МВФ

Ранее Совет управляющих МВФ решил выделить Украине дополнительный льготный кредит на 3,9 миллиарда долларов по программе SBA, рассчитанной на 14 месяцев.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил первый транш в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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На счета банка поступило порядка 1,4 миллиарда долларов. После получения средств международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов.

Остальную часть суммы Нацбанк сможет получить при условии выполнения Украиной пунктов меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике.

В частности, речь идет о поддержке регулятором гибкого валютного курса, достижении целевых показателей по инфляции, а также о реформировании законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.