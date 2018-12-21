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Национальный банк Украины

Украина получила транш на 1,4 миллиарда долларов от МВФ

© Sputnik / Стрингер
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Ранее Совет управляющих МВФ решил выделить Украине дополнительный льготный кредит на 3,9 миллиарда долларов по программе SBA, рассчитанной на 14 месяцев.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил первый транш в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Пресс-служба президента Украины
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На счета банка поступило порядка 1,4 миллиарда долларов. После получения средств международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов.

Остальную часть суммы Нацбанк сможет получить при условии выполнения Украиной пунктов меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике.

В частности, речь идет о поддержке регулятором гибкого валютного курса, достижении целевых показателей по инфляции, а также о реформировании законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.

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Теги:
МВФ, Украина


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