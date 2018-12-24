Как избежать в Новый год похмелья: советы врача

Рекомендации, при соблюдении которых гарантировано чувство бодрости и здоровья после застолья с алкогольными напитками.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала РИА Новости, как уберечь себя от последствий приема алкогольных напитков.

"Самый простой совет - не пить совсем. И некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольные газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления. Ведь залог отличного настроения и веселого праздника - это радость общения с близкими и родными людьми. Но Новый год - праздник особенный, и хотя бы бокал шампанского во время боя курантов поднимет почти каждый россиянин. Что можно посоветовать тем, кто хочет 1 января помнить о прекрасных моментах новогоднего праздника и провести праздничный день без головной боли и активно? До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год. Стоит также хорошо поесть за три-четыре часа до застолья", - рассказала Шастина.

Во время праздничного застолья не стоит стесняться и ограничиваться закусками, нужно плотно и с аппетитом есть новогодние блюда. Более того, лучший метод избежать плохого самочувствия после новогодней ночи — не мешать алкогольные напитки, добавила врач.

"Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение. После первого бокала шампанского, выберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты — водка, виски, джин, виноградные — вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные. Покупать алкоголь надо лишь в надежных торговых точках", - отметила Шастина.

В напиток рекомендуется добавить лед, чтобы выпить больше воды и меньше алкоголя. Сухие вина можно разбавить водой, а вот крепкие напитки не стоит разбавлять газировкой, потому что такой коктейль вызывают быстрое и сильное опьянение, отметила кандидат медицинских наук.

"Особенно хочется сказать про заблуждения, которые бытуют в народе. Не стоит съедать жирную пищу или масло перед приемом алкоголя. Это грозит резким переходом в состояние "нестояния", произойдет сбой в работе ферментных систем и резко вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу. Тем более что и меню новогоднего стола к этому располагает. Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой", - заметила Шастина.

Времяпрепровождение на холоде с намерением проветриться также может способствовать быстрому ухудшению состояния, предупредила врач. Но самое важное, и что каждому нужно помнить во время новогоднего застолья, это то, что переносимая доза алкоголя у каждого человека своя — это запрограммировано на генетическом уровне, пояснила Шастина.

"Не старайтесь соревноваться с участниками застолья, чтобы дело не дошло до алкогольного отравления и понадобилась помощь медиков. А днем после хорошего сна очень желательна активная прогулка на свежем воздухе с близкими и друзьями. Спланируйте каждый день прекрасных новогодних выходных, чтобы не жалеть потом о бесцельных бесконечных возлияниях, наносящих вред вашему здоровью", - подчеркнула она.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкогольные напитки, следует отдать предпочтение белому сухому вину, так как оно нанесет наименьший вред организму.