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Видео с места аварии электрички под Туапсе опубликовано в Сети

© Sputnik / Мария Плотникова
В мире
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Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий привлечены восстановительные поезда Туапсе и Белореченская.

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. В Сети появилось видео с места схода электрички с рельсов под Туапсе, передает РИА Новости.

На видео можно увидеть, что два головных вагона скатились по склону, а один из них чуть не выехал на проезжую часть. Движение на автотрассе не перекрыто. Сотрудники МЧС работают на месте.

В понедельник утром два вагона электрички сошли с рельсов около станции Навагинская. Как сообщало МЧС, предварительная причина произошедшего — сход селя. По данным Южного следственного управления на транспорте, пострадали два человека: их доставили в больницу с переломами, жертв нет.

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Теги:
РЖД


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