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Лавров о выводе войск США из Сирии: присутствовали незаконно

© AFP 2018 / Delil Souleiman
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Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о решении Вашингтона уйти из арабской республики, заявил в интервью РИА Новости, что решить проблему незаконного присутствия США в Сирии будет непросто.

"Решить проблему незаконного вооруженного присутствия США на сирийской территории будет непросто. Вашингтон постоянно выдвигает новые условия, нарушающие суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность САР, несмотря на то, что эти принципы зафиксированы в основных резолюциях СБ ООН. Посмотрим, во что выльется объявленный президентом Трампом "уход" США из Сирии", - сказал Лавров.

Пресс-служба президента Украины
Министр обороны США приказал начать вывод американских войск из Сирии
19 декабря Дональд Трамп заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"*, подчеркнув, что это было единственной целью пребывания американских вооруженных сил в Сирии.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс позже сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции. Сообщалось, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги:
США, Сирия, Сергей Лавров


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