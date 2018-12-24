До финального звонка: Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников СИЗО

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Находящиеся под арестом Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбол в СИЗО против команды сотрудников "Бутырки", сообщает "МК".

"Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, чтобы я сам собрал команду. Кокориных - старшего и младшего - уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…", - пообещал Павел Мамаев.

Федеральная служба исполнения наказаний поддержала идею проведения футбольного матча в СИЗО.

© Sputnik / Илья Питалев Новый год в СИЗО: суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля 2019 года

"Волею случая в Бутырке оказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку…", - сказал замдиректора ФСИН генерал-лейтенант Валерий Максименко.

Две драки с участием футболистов случились 8 октября. Следствия выяснило, что сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а после в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь. После того как следствие пригрозило объявить всех в розыск, они явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Они арестованы до 8 февраля.