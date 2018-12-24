МИД России: Киев может перейти к боевым действиям на Донбассе

Ранее в ДНР сообщили о том, что ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики готово к любому развитию ситуации на линии соприкосновения.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Москва не исключает, что в ближайшие дни ВС Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", - отмечают в ведомстве.

© Sputnik / Валерий Мельников ООН: свыше 3300 мирных жителей погибло за четыре года конфликта на Украине

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.