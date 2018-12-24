Шойгу о военной инфраструктуре России в Арктике: самая современная в мире

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны заявил, что Россия обладает самой современной, не имеющей аналогов в мире военной инфраструктурой в Арктике, передает РИА Новости.

"Продолжаем поэтапное завершение нашей работы на островах Арктики. Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры. Могу с уверенностью сказать, что сегодня ни одна страна мира не имеет такой современной инфраструктуры, какую имеет Россия", - сказал Шойгу.

Также, по словам министра, продолжается строительство военной инфраструктуры на Курилах.

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"Мы практически сейчас, в Новый год, заселяем в совершенно новые здания и сооружения на островах Курильской гряды", - добавил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что оснащенность Вооруженных сил России современным оружием в 2019 году должна составить 67%. Кроме того, российские стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, гарантирующем обеспечение политики сдерживания, а российские сухопутные войска, по его словам, в 2018 году приняли на вооружение 2200 новых образцов военной техники.