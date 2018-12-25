Движение на участке новой трассы "Таврида" в Крыму запустят 31 декабря

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит мост через Керченский пролив с Симферополем и Севастополем.

CУХУМ, 25 дек — Sputnik. Старт рабочего движения транспорта по первой очереди трассы "Таврида" в Крыму от Керчи до Симферополя произойдет в ночь на 31 декабря, рассказал РИА Новости министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

"В соответствии с контрактными обязательствами, генеральный подрядчик АО "ВАД" выполнил работы по строительству первой очереди трассы. Первые четыре этапа – от транспортного подхода к Крымскому мосту в Керчи до развязки четвертого и пятого этапа "Тавриды" в районе села Трудовое (Симферополь) – это 190 километров в схеме 1+1 (по одной полосе в каждую сторону) готовы, движение в рабочем режиме запускается в ночь с 30 на 31 декабря", - сказал Карпов.

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Новая дорога позволит разгрузить трафик транспорта в курортный сезон в районе Феодосии по существующей дороге, так как второй и третий этапы трассы идут в обход побережья и всех населенных пунктов вплоть до Белогорска, отметил министр.

Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планируется завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) — к концу 2020 года.

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Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.