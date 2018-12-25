15:20 25 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.74
  • EUR78.43
Поиск
Премьера новогоднего клипа Ансамбля Росгвардии на песню Last Christmas

Ансамбль Росгвардии записал клип на песню Last Christmas

© Фото: скриншот: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)
В мире
Получить короткую ссылку
69 0 0

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии — один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, который ранее находился в составе внутренних войск МВД.

СУХУМ, 25 дек — Sputnik. Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством генерал-майора Виктора Елисеева представил клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas, съемки которого прошли на катке Красной площади, передает РИА Новости.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что видео приурочено ко второй годовщине со дня смерти музыканта и Новому году.

Джордж Майкл (настоящее имя — Георгиос Кириакос Панайоту) умер 25 декабря 2016 года на 54-м году жизни. За время карьеры певца, как сольной, так и в составе дуэта Wham!, было продано около ста миллионов его записей.

Самыми популярными синглами стали Careless Whisper, Jesus to a Child, Last Christmas, Wake Me Up Before You Go-Go, а также записанная совместно с американской певицей Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me).

Большую популярность коллектив получил, исполнив песню Get Lucky группы Daft Punk.

Теги:
Джордж Майкл (Йоргос Кириакос Панайотоу)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эстетический рай: яркие кадры чемпионата России по фигурному катанию
Огонь, воздух и трубы: как создается стеклянная елочная игрушка
Огонь, воздух и трубы: как создается стеклянная елочная игрушка
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia