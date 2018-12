Ансамбль Росгвардии записал клип на песню Last Christmas

СУХУМ, 25 дек — Sputnik. Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством генерал-майора Виктора Елисеева представил клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas, съемки которого прошли на катке Красной площади, передает РИА Новости.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что видео приурочено ко второй годовщине со дня смерти музыканта и Новому году.

Джордж Майкл (настоящее имя — Георгиос Кириакос Панайоту) умер 25 декабря 2016 года на 54-м году жизни. За время карьеры певца, как сольной, так и в составе дуэта Wham!, было продано около ста миллионов его записей.

Самыми популярными синглами стали Careless Whisper, Jesus to a Child, Last Christmas, Wake Me Up Before You Go-Go, а также записанная совместно с американской певицей Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me).

Большую популярность коллектив получил, исполнив песню Get Lucky группы Daft Punk.