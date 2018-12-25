"Орбитальный космодром" и полеты на Марс: российская компания S7 Space рассказала о планах

S7 Space готово к совместной работе с государственными корпорациями, коммерческими компаниями и амбициозными стартапами.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Частная российская компания S7 Space, хозяйка космодрома "Морской старт", анонсировала полет на Марс и строительство "Орбитального космодрома" для обслуживания космических кораблей перед полетом на сверхдальние расстояния, сообщается в материалах, опубликованных на странице компании в Facebook.

"Мы начинаем работу с целью реализации проекта "Орбитальный космодром". К его созданию мы предлагаем приложить весь богатейший опыт, накопленный отечественной космонавтикой в долговременных пилотируемых полетах", - сказано в сообщении.

"Эта цель станет стимулом к развитию технологий, к налаживанию частно-государственного партнерства в реализации возможностей космической отрасли, обеспечит востребованность российской космонавтики в общемировом движении в космос", - считают в компании.

Более того, на странице размещено видео с концепцией космической программы S7 Space, предполагающей запуски ракет с "Морского старта", доставку грузов на "Орбитальный космодром" и отправку их на Марс для персонала базы.

При этом на сайте S7 Space появился раздел, посвященный "Орбитальному космодрому", однако он пока пуст.