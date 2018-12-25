Глава Роспотребнадзора: в биолабораториях США у границ России могут изменять вирусы

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможность искусственного изменения вирусов в лабораториях США на территории постсоветского пространства, передает РИА Новости.

"Наши ученые выяснили, что это за возбудитель, с которым дети приехали сюда в таком тяжелом состоянии. Оказалось, что такого варианта... не описано и не представлено... Что говорят наши эксперты? Они не исключают возможность искусственного изменения этого штамма", - сказала Попова.

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По ее словам, Роспотребнадзор отправил запрос в профильное ведомство Грузии, которое предоставило статистику по данному заболеванию.

"Это заболевание в Грузии встречается не так редко, но если в предыдущие три года это были единичные случаи, до 10, то за девять месяцев 2018 года их было 57 случаев, почти половина из них - в Тбилиси", - добавила Попова.

Анна Попова также заявила, что США намеревались создать в Симферополе биолабораторию по типу грузинского центра Лугара. После присоединения Крыма к России там были обнаружены ящики с биоматериалами.

"Сегодня на Украине 11 лабораторий США, и они модернизированы на средства Пентагона. Предполагалось строительство такой лаборатории и в Симферополе. В 2014 году, после присоединения Крыма к России и формирования службы на полуострове, на территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу" - сказала Попова.

По её словам, биоматериал был полностью подготовлен к отправке и только присоединение Крыма к России "не позволило реализоваться этому проекту".

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Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В МИД отмечали в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

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В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям.