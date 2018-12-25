Физические и юридические лица Украины попали под контрсанкции России

Список для ответных специальных мер России пополнили более 200 физических и юридических лиц Украины.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные санкции, сообщается на сайте кабинета министров России.

Отмечалось, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

В список лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры включены глава государственной погранслужбы Украины Петр Цигикал и заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян. Кроме того, в списке оказался начальник главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба.

"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры... Цигикал Петр Александрович... Троян Вадим Анатольевич... Бурба Василий Васильевич, дата рождения - 4 июня 1978 года, место рождения - город Ровно, Украинская ССР, СССР", - говорится в документе.

В связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц под специальные экономические меры попали мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

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"Вилкул Александр Юрьевич, дата рождения - 24 мая 1974 года, место рождения - город Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР... Труханов Геннадий Леонидович, дата рождения - 17 января 1965 года, место рождения - город Одесса, Украинская ССР, СССР", - говорится в соответствующем перечне.

В список также попал совладелец горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко, который намерен баллотироваться в президенты Украины от партии "УКРОП".

Более того первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой и ряд депутатов "Блока Петра Порошенко" включены в российский список санкций.

"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры... Яровой Сергей Анатольевич, дата рождения - 17 марта 1958 года, место рождения - город Одесса, Украинская ССР, СССР", - говорится в документе.

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Спецмеры введены и в отношении депутатов Александра Абдулина, Антона Яценко, Евгения Балицкого, Константина Ярынича, Владимира Шкварилюка, Владимира Арешонкова.

Также правительство России распространило специальные ответные меры на украинские госкомпании "Укроборонпром"(государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения) и "Укрспецэкспорт" (занимается разработкой, изготовлением, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов).