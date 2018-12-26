Действие военного положения на Украине истекает 26 декабря

Военное положение в течение 30 дней действовало в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азова и Керченской акватории.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Действие военного положения на Украине завершается в среду 26 декабря. Власти заявляли, что основной его целью было усиление обороноспособности страны. Однако эксперты полагают, что президент Петр Порошенко, рейтинг которого по опросам составляет около 10%, таким образом пытался отсрочить выборы главы государства, а когда не вышло, принялся имитировать бурную военную деятельность. Политологи допускают, что Порошенко может "продолжить игру на повышение ставок", сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Отправить в Керченский пролив британский военный корабль предложили на Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В российском МИД расценили это заявление как признание в очередной провокации, направленной на усугубление ситуации.

Порошенко неоднократно заявлял, что военное положение введено для отражения "широкомасштабной сухопутной агрессии" со стороны России, о возможности которой постоянно говорят украинские политики. При этом в Москве не раз подчеркивали, что Россия - не сторона внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.

Президент Украины утверждает, за месяц военного положения удалось значительно повысить обороноспособность страны.

"Сейчас вследствие тех действий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально", — заявил Порошенко в ходе визита в Донецкую область. Кроме того, в декабре Киев перебросил десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.

В Москве назвали эти действия очередным поводом для пиара.

"Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет. Это просто пиар и какие-то красивые заявления, чтобы продлить военное положение... Перебрасывать десант к Азовскому морю - нет никакого смысла, потому что туда никто не собирается нападать", — сказал замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Жители украинских регионов, где ввели военное положение, также не ощутили его действия. Развлекательные заведения продолжали работу, проводились спортивные мероприятия, в том числе международные. О случаях конфискации имущества для нужд армии не сообщалось.

Парламент Украины после инцидент в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны российскими пограничниками, ввели в 10 областях страны военное положение. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Изначально Порошенко предложил ввести его по всей стране на 60 дней, позже – на 30 дней во избежание срыва президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года.