Кошелек или стена: Трамп указал демократам на последствия "шатдауна"

Отмена финансирования работы правительства США стала результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп обратил внимание представителей Демократической партии на то, что из-за временного прекращения работы ряда федеральных структур без оплаты остаются сторонники партии.

"Неужели демократы, наконец, поняли, что нам безумно нужна безопасность границ и стена на южной границе (с Мексикой - ред.). Нужно предотвратить проникновение в страну наркотиков, банд и преступников, перевозку людей. Понимают ли демократы, что многие люди, которым не платят, - демократы?" - написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

Have the Democrats finally realized that we desperately need Border Security and a Wall on the Southern Border. Need to stop Drugs, Human Trafficking,Gang Members & Criminals from coming into our Country. Do the Dems realize that most of the people not getting paid are Democrats? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2018 г.

Ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Ожидается, что в конгресс США вернется к рассмотрению бюджета в четверг.