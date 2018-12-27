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Кошелек или стена: Трамп указал демократам на последствия "шатдауна"

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Отмена финансирования работы правительства США стала результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп обратил внимание представителей Демократической партии на то, что из-за временного прекращения работы ряда федеральных структур без оплаты остаются сторонники партии.

"Неужели демократы, наконец, поняли, что нам безумно нужна безопасность границ и стена на южной границе (с Мексикой - ред.). Нужно предотвратить проникновение в страну наркотиков, банд и преступников, перевозку людей. Понимают ли демократы, что многие люди, которым не платят, - демократы?" - написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Ожидается, что в конгресс США вернется к рассмотрению бюджета в четверг.

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Теги:
Демократическая партия США, Дональд Трамп


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