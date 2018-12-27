США провели разведку у Крыма и Калининграда

Самолет ВВС США провел разведку вдоль побережья Черного моря, а также у границ Калининградской области и Белоруссии.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в твиттере.

По данным портала, самолет радиоэлектронной разведки вылетел из Греции около 7:50 утра по московскому времени, а спустя пару часов начал изучать побережье Черного моря. В час дня Boeing RC-135V отправился на аэродром базирования.

Позднее такой же самолет провел разведывательный полет у границ Калининградской области и Белоруссии, сообщил портал.

В ноябре российские военные перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем. В США маневр российского Су-27 назвали небезопасным, однако в Минобороны это утверждение опровергли. По данным ведомства, над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неизвестная цель, которую впоследствии идентифицировали и сопроводили, не допуская нарушения границы воздушного пространства.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ возросла. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.

В Минобороны неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.