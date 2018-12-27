США провели разведку у Крыма и Калининграда

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в твиттере.
По данным портала, самолет радиоэлектронной разведки вылетел из Греции около 7:50 утра по московскому времени, а спустя пару часов начал изучать побережье Черного моря. В час дня Boeing RC-135V отправился на аэродром базирования.
07:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2018 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸(343d RS/55th WG) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14841 , позывной #HARK51, взлетел с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷 предположительно направился в акваторию Чёрного моря.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/56wmG7Csmf
Позднее такой же самолет провел разведывательный полет у границ Калининградской области и Белоруссии, сообщил портал.
В ноябре российские военные перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем. В США маневр российского Су-27 назвали небезопасным, однако в Минобороны это утверждение опровергли. По данным ведомства, над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неизвестная цель, которую впоследствии идентифицировали и сопроводили, не допуская нарушения границы воздушного пространства.
13:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2018 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸(343d RS/55th WG OF) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14844 , позывной #MARIO64, взлетевший с авиабазы Милденхолл, осуществляет разведполёт у границ Калининградской🇷🇺области и у границы Белоруссии .#RC135 #USAF pic.twitter.com/RI4m2vqWKd
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ возросла. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.
В Минобороны неоднократно призывали Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.