На замке: в Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Как подчеркнули в погрануправлении, возведение заграждения продиктовано комплексом угроз, в том числе попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп с украинской стороны

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. На севере Крыма закончены работы по строительству заграждения на российско-украинском участке границы, рассказали РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка на границе с Украиной", - сказали в ведомстве.

Разработка проектной документации началась еще в 2015 году. На сегодня возведение и наладка аппаратуры полностью завершены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.

"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости", - рассказали в агентстве.

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На границе введены в эксплуатацию два сигнализационных комплекса. Работа первого основана на вибрационных датчиках, которые при приближении нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги, основу второго – радиолучевые датчики, которые включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции.

"Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе", - отметили в ведомстве.

Строительство заграждения продиктовано рядом угроз, в том числе попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства.

"Целесообразность применения и использования комплексов охраны на крымском участке государственной границы обусловлена рядом угроз, таких как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.