Дождались: национальный роуминг отменен в России

Закон вступит в силу с первого июня 2019 года.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.

В соответствии с принятым законом, на территории России оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту вне зависимости от того, находится ли он в пределах территории его субъекта России или за пределами указанной территории.

Абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами России.