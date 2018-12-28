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Дождались: национальный роуминг отменен в России

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Закон вступит в силу с первого июня 2019 года.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.

В соответствии с принятым законом, на территории России оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту вне зависимости от того, находится ли он в пределах территории его субъекта России или за пределами указанной территории.

Абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами России.

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Теги:
роуминг


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