Роспотребнадзор: обеспокоены работой лаборатории Лугара близ Тбилиси

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что летом 2018 года группа российских туристов вернулась из Грузии в тяжелом состоянии - они пострадали от острой кишечной инфекции.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Ответ Грузии на заявления Роспотребнадзора о возможном изменении кишечной инфекции, поразившей российских детей, подтверждает определяющее влияние центра Лугара, финансируемого из США, на всю санитарно-эпидемиологическую деятельность в стране, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

"Данные, приведенные в информации, опубликованной Тбилиси 26 декабря текущего года, подтверждают решающее влияние центра Лугара как на диагностику инфекционных заболеваний, так и на весь спектр деятельности санитарно-эпидемиологического направления, включая оперативное реагирование и принятие системных и экстренных профилактических мер на территории Грузии", - сказано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что информация из заявления Национального центра по контролю за заболеваниями (НЦКЗ) Грузии являются ложными.

Инцидент с российскими туристами

Российские ученые не исключают возможность искусственного изменения штамма кишечного вируса, так как такой вариант еще не был "описан и представлен".

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В НЦКЗ подчеркнули, что обнаружили у детей острую кишечную инфекцию, вызванную известной кишечной палочкой. По информации грузинской стороны, у троих пациентов из шести проявилась почечная недостаточность. К диагностике привлекли лаборатории НЦКЗ, в том числе Исследовательского центра общественного здравоохранения Грузии имени Ричарда Лугара. В итоге обнаружили возбудителя, кишечную палочку E. Coli, больных госпитализировали в Тбилиси.

В центре заявили, что над остальными членами группы, которые продолжали отдых, установили эпиднадзор и провели исследования. В заявлении подчеркивалось, что "если бы не своевременная, высокопрофессиональная и проведенная современными технологиями диагностика в Грузии, в том числе в лаборатории имени Лугара, и лечение, то результат этого тяжелого заболевания мог быть фатальным". Как утверждают в НЦКЗ, российскую сторону в сентябре полностью проинформировали о проведенном лечении. Также грузинская сторона подчеркнула, что российские дипломаты выразили благодарность врачам. Национальный центр отмечает, что "трое детей после завершения лечения в Грузии вместе с остальными членами группы из Санкт-Петербурга вылетели из Тбилиси домой".

"Ответ, предоставленный Роспотребнадзору Национальным центром контроля заболеваний и общественного здоровья им. Л. Сакварелидзе по дипломатическим каналам в октябре 2018 года, не содержал сведений о результатах эпидемиологического расследования в целях определения причин и источника инфекции, а также данных о проведенных мероприятиях в целях снижения рисков инфицирования как среди группы российских школьников, так и среди населения Грузии", - заявили в российском ведомстве.

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Российская сторона подчеркнула, что Грузия не предприняла необходимые противоэпидемические меры. Так, при инфицировании первого ребенка 13 июля 2018 группа детей продолжала проживать и перемещаться по своему плану, создавая риски внутри коллектива и окружения.

"В итоге новые случаи заболеваний регистрировались вплоть до убытия детей в Россию, а больные в тяжелейшем состоянии поэтапно перемещались от муниципальных до центральных медицинских организаций. При этом, материал в центр Лугара был доставлен уже 17 июля, где оперативно были получены результаты о наличии токсин-продуцирующей энтерогеморрагической кишечной палочки", - заявили в Роспотребнадзоре.

По данным российского ведомства, информация о том, что это крайне редкий и высоко опасный вариант патогена, в ответе не прозвучала.

"Информация о том, что "трое детей после завершения лечения в Грузии вместе с остальными членами группы вылетели из Тбилиси домой" не просто не соответствует действительности (дети были эвакуированы специальным авиарейсом с последующей немедленной госпитализацией, в том числе в отделение реанимации), но и противоречит материалам, предоставленным Национальным центром контроля заболеваний и общественного здоровья имени Сакварелидзе в октябре текущего года", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отреагировали на заявление Тбилиси о благодарности российских дипломатов в адрес грузинских врачей. "Российские дипломаты всегда оказывают поддержку российским гражданам и во всех ситуациях остаются вежливыми людьми", - заявили в пресс-службе.

Центр Лугара

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в центре, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

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Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В МИД отмечали в этой связи центр имени Лугара в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

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В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузия считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям.