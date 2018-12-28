Мунка украли: из музея в Осло пропали шесть картин известного художника

Всего же в разные годы из обширной коллекции музея исчезли по меньшей мере 47 картин, большая часть из которых была написана Мунком.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Шесть работ известного норвежского художника Эдварда Мунка пропали из музея Стенерсена в Осло, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.

"Шесть работ, которые, как предполагалось, хранились в музее Мунка, по-видимому, пропали. В общей сложности как минимум 47 произведений искусства из собрания Стенерсена исчезли", - пишет издание и отмечает, что пропажа 26 полотен Мунка была обнаружена еще раньше.

С 1952 года часть коллекции картин, насчитывавшей порядка 900 работ, переданных предпринимателем и коллекционером живописи коммуне Акер, хранилась без охраны в общежитии и кафе студенческого городка Согн, так как до 1990-х годов здания музея просто не существовало.

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Журналистское расследование показало, что три картины похитил венгерский студент, однако он покинул страну до того, как стало известно о пропаже картин. Известны и другие случаи кражи картин из студенческого городка.

Издание пишет, что год назад запросило музей Мунка информацию об исчезнувших картинах и получило ответ, что пропавшими считаются 26 работ Мунка. "Сегодня Dagbladet может утверждать, что как минимум 47 работ пропали, 34 из них – работы Мунка", - сказано в сообщении.

Среди пропавших работ есть шесть полотен Мунка, которые музей считал имеющимися в наличии, однако сегодня никто не может ответить, где находятся графические произведения "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати", "Портрет фру Р" и другие.

Внучка брата художника Элизабет Мунк-Эллингсен считает скандальной сложившуюся ситуацию.

"Отношение коммуны Осло к этим произведениям искусства оставляет желать лучшего. Это очень печально. Утеря ценных с точки зрения искусства и экономики полотен возмутительна", - приводит издание слова внучатой племянницы Мунка.

Директор музея Мунка Стейн Улаф Хенриксен не дал комментарий о том, почему о пропаже картин не рассказали ранее и пояснил, что музей Мунка принял на себя ответственность за полотна в 2010 году, до этого за них отвечала коммуна Осло.

Картины Мунка не раз становились объектом похищения. В частности, в 2004 году вооруженные грабители совершили дерзкий налет на музей в Осло, похитив два шедевра норвежского художника - варианты картин "Крик" и "Мадонна". Полиции удалось отыскать картины только через год. В 2009 году были украдены черно-белая литография "Разобщение II", а также литография "История".