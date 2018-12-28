"Советское шампанское" - фальшивка: Росконтроль проверил главный новогодний напиток

Новый год уже буквально за дверью, а значит, время пить шампанское! Ну, или если быть совсем точными, игристое вино.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. В прошлом году Росконтроль тестировал полусладкие игристые вина, в этом очередь дошла до самого традиционного вида — брют.

Эксперты оценили вина брендов "Абрау-Дюрсо", "Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ", "Советское шампанское", "Российское шампанское", "Новый Светъ", "Цимлянское" и Moёt & Chandon. В названии всех образцов есть слово "шампанское", но настоящее шампанское в нашем списке только одно — произведенный во Франции в провинции Шампань — Moёt & Chandon. Все остальные образцы изготовлены в России по ГОСТу на игристые вина и носят наименование "Российское шампанское" (или "Советское шампанское").

Здесь фальсификация

В России традиционное наименование "Российское шампанское" применяется в отношении к игристому вину крепостью от 10,5% до 13,0%, насыщенного двуокисью углерода в результате вторичного брожения виноматериалов, выработанных из установленных сортов винограда.

Традиционную технологию производства, нарушил производитель знаменитого когда-то "Советского шампанского". В напитке радиоизотопным методом было определено присутствие добавленного диоксида углерода, что делает его фальсификатом.

Еще один признак фальсификации, который может быть выявлен в вине, это присутствие в составе спиртов не виноградного происхождения. По этому показателю все проверенные образцы прошли экспертизу успешно.

Укладываются все участники теста в стандарт и по концентрации лимонной кислоты, которая должна быть не более 1 г/дм³. Самый низкий уровень лимонной кислоты в Moёt & Chandon.

А что со вкусом?

Хорошее игристое вино по ГОСТу должно обладать тонким ароматом и полным, гармоничным вкусом без тонов окисленности. Полностью соответствуют этому описанию два образца: Moёt & Chandon и "Новый Светъ".

Слишком простым эксперты посчитали вкус и запах "Абрау-Дюрсо", были замечания и к аромату других образцов.

Снова "отличилось" "Советское шампанское", вкус и запах которого эксперты забраковали, назвав "нечистым", "разжиженным", с посторонним "мышиным" тоном.

"Такое, действительно, встречается. Иногда в вине можно ощутить животный тон — шерсть, кожа, "скотный двор", например, и это будет нормой в легкой стадии. Если это лак, полное седло, окисленные оттенки, то дефект. Отравиться, вы, конечно, не отравитесь, но и удовольствие точно не получите. Мышиный тон может быть следствием бретта — посторонних дрожжей, развивающиеся в винах с низким уровнем кислотности. Основная причина дефекта — нарушения санитарно-гигиенических норм", - сказал профессиональный сомелье, член Московской и Российской Ассоциации сомелье Сергей Попов.

Пить и худеть?

Диетологи советуют всем желающим сбросить лишний вес отказаться от алкоголя или, как минимум, пить исключительно сухие вина. Означает ли это, что брют низкокалорийный и не содержат сахар? Указанная в маркировке большинства образцов калорийность шампанского 70-80 ккал на 100 граммов, фактическая оказалась даже немного выше 81-90 ккал. Если выпить всего 100 граммов — это действительно немного. Больше — существенная прибавка к дневному рациону.

Сахара, даже в брюте, как оказалось, довольно много. От 7,3 г/л в "Российском шампанском" до 14,9 г/л в "Новом свете". Тем не менее, по ГОСТу, брютом может считаться игристое вино, содержащее от 6 до 15 г/л сахара, и все образцы в этот диапазон уложились.

Ну и, наконец, важный для алкогольных напитков показатель, объемная доля этилового спирта. Самым "крепким" оказался "приезжий" из Франции, в нем 12,1% спирта. Меньше всего спирта в "Абрау-Дюрсо", 11%.

"Все вышеперечисленные параметры качества соответствуют ГОСТу на игристые вина. Единственный образец, который немного не вписался в ГОСТ — "Новый светъ". У него массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту незначительно ниже минимально допустимого стандартом значения. Это может свидетельствовать об отступлении от технологии производства или о ненадлежащем качестве сырья",- считает главный специалист экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Ирина Аркатова.

Поднимем бокалы!

Лидером теста стало шампанское Moёt & Chandon, единственным минусом которого можно назвать высокую цену: оно почти в 20 раз дороже самого бюджетного участника теста.

Решив сэкономить и купив самый дешевый образец, "Советское шампанское", вы рискуете испортить себе Новый год, поскольку этот напиток занесен в черный список сразу по двум причинам.

Все остальное игристое вино имеет незначительные замечания к качеству, но в целом его можно назвать качественным, безопасным и смело выбирать на свой вкус и бюджет. С Новым годом!