Подайте на безопасность: Турция вводит новый налог для туристов

Новый налог на безопасность обязаны уплачивать все туристы – граждане Турции, России и других государств, вне зависимости от возраста и сезона поездки.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Турция вводит "налог на безопасность" для пассажиров , вылетающих из всех аэропортов страны, сообщает Ассоциация туроператоров. © Фото: Screenshot: YourBigBreakNZ Самые веселые и необычные проморолики стран и регионов

Турция усиливает меры безопасности во всех аэропортах страны. Часть расходов руководство страны перекладывает на самих пассажиров, путешествующих как самостоятельно, так и в составе пакетного тура.

Изначально Главное управление государственных аэропортов Турции сообщило о размере сбора в 3 евро. Но в дело вмешалось Министерство культуры и туризма Турции, глава которого Мехмет Эрсой настоял на том, чтобы сумму налога опустили до 1,5 евро на человека.

Неожиданный налог

Сообщение о введении нового налога стало неожиданным для турбизнеса Турции и для российских туроператоров. Этот сбор не учитывался при продаже пакетных туров в Турцию по акции раннего бронирования на летний сезон – 2019.

Турецкие СМИ пишут, что Ассоциация турецких туристических агентств будет пытаться решить этот вопрос с иностранными туроператорами. Но загвоздка в том, что пока никаких официальных документов, разъясняющих порядок уплаты налога на безопасность, нет.

На текущий момент нет ясности, будет ли налог плюсоваться к стоимости каждого авиабилета или его будут уплачивать "комплексно" за всех пассажиров авиаперевозчики.

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Российские туроператоры в неофициальных беседах сообщают, что в случае именно с организованными туристами новый налог административно ляжет на плечи авиакомпаний, так как у туроператоров, как российских юридических лиц, нет никаких отношений ни с налоговыми, ни с авиационными властями Турции.

Без доплат

По отзывам туроператоров, с туристов, которые уже купили туры в Турцию на лето 2019 года, скорее всего, никаких доплат в размере 1,5 евро из-за введения нового налога требовать уже не будут.

"Это маленькая сумма. И скорее всего, в рамках уже проданных туров она ляжет на плечи туроператоров. Вряд ли что-то можно требовать у туристов после полной оплаты тура. Но в будущем, когда мы получим все разъяснения, вероятно, эти 1,5 евро налога будут включены в сумму тура", – отметил глава одной из принимающих компаний в Турции.