Задержанные украинские моряки считают себя военнопленными

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Адвокат Николай Полозов написал на своей странице в Facebook, что все задержанные возле Керченского пролива украинские военные моряки считают себя военнопленными.
"По состоянию на 27.12.2018, все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными", - говорится в сообщении, обнародованном на странице в соцсети адвоката Полозова.
Верховный суд Крыма 26 декабря завершил рассмотрение всех 20 апелляций на арест украинских моряков, нарушивших госграницу России в Керченском проливе, отклонив ходатайства адвокатов об освобождении из-под ареста.
Украинские моряки, задержанные близ Керченского пролива за нарушение госграницы РФ, не считаются военнопленными, речь идет о фигурантах уголовного дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет",- заявил Песков журналистам.
Он отметил, что "речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами".
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
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Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.