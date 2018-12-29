"Без штанов": Меланья Трамп развеселила пользователей Сети

Все чаще пользователи Сети отмечают, что у Меланьи Трамп не всегда получается соответствовать образу первой леди США.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Первая леди США Меланья Трамп впечатлила пользователей Сети своим нарядом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом, передает РИА Новости.

На кадрах с авиабазы Эндрюс, на которой приземлился самолет Дональда Трампа, видно, что его супруга была одета в зеленое пальто и светло-коричневые штаны, из-за чего многим казалось, что на ней есть только верхняя одежда.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA — ABC News (@ABC) 27 декабря 2018 г.

"Выглядит так, как будто она без штанов…", - пишет Susie Heather Tyson.

"Мне пришлось три раза посмотреть видео, чтобы понять, что происходит", - добавляет Where’s clwaldo?

President Trump returns to White House after surprise Iraq trip https://t.co/JMsHF1iiEM — TIME (@TIME) 27 декабря 2018 г.

Пользователи нашли сходство образа Меланьи Трамп с одеждой эльфов.

"Меланья Трамп в роли сварливого эльфа", - иронизирует Cole.

"Прообраз эльфа Бадди", - добавляет Sarah.

Другим пользователям показалось странным, что первая леди США надела солнечные очки, потому что на видео видно, что на улице темно.

"Она серьезно надела солнечные очки, когда на улице темно?", - недоумевает Eda marchese.

"Да весь ее образ выглядит крайне странно для первой леди США. Она мне нравится, что некоторые вещи абсолютно нельзя носить там, где есть камера", - поддерживает Ferrara.

Некоторые пользователи также отметили, что у Меланьи Трамп не получается соответствовать образу первой леди США, добавляя, что предыдущие супруги президентов США, и в частности Мишель Обама, одевались гораздо лучше.

Странная прическа

Меланья Трамп не в первый раз становится объектом насмешек. В середине декабря в соцсетях обсуждали ее новый цвет волос.

Многие раздумывали о причинах смены имиджа. Пользователь @hazydav предположил, что президент заставил супругу перекраситься, чтобы она стала больше походить на его дочь Иванку.

© Foto / © Fox News Меланья Трамп

Другие посчитали, что жена американского лидера вдохновилась образом порноактрисы Сторми Дэниэлс, подававшей в суд на Трампа.

Кроме того, пользователи соцсетей начали подшучивать над новой прической первой леди. Одни посчитали, что Меланья Трамп надела парик, другие посчитали, что она случайно использовала средство своего мужа для окрашивания волос.

Костюм "рабовладельца"

В октябре поездка Мелании Трамп в Кению в рамках турне по Африке вызвала волну критики и насмешек пользователей соцсетей. Причиной тому стал надетый первой леди белый костюм колонизатора, который оказался очень неуместен для африканских стран.

© AFP 2018 / Saul Loeb Меланья Трамп

Отмечалось, что такой наряд, и в частности круглый широкий шлем, в своем гардеробе ранее использовали лишь колонизаторы, хозяева плантаций и рабовладельцы, и особенно в африканских странах такой костюм воспринимают как символ доминирования.