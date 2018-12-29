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Транспорт на летней резине не пустят в Красную Поляну

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Остаточная глубина протектора шины должна быть не ниже 4 миллиметров, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения сочинского ОГИБДД УВД.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Госавтоинспекция города Сочи напоминает, что с 1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств" в соответствии с которым с 1 декабря по 1 марта все машины обязаны быть укомплектованы зимними или всесезонными шинами, сообщает ведомство.

© Sputnik / Нина Зотина
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В целях предотвращения ДТП на дороге к Красной Поляне организованы фильтрационные посты, на которых ведется контроль оборудования автомобилей зимними шинами. Автомобили на летней резине не смогут продолжить движение к горнолыжным трассам.

Руководство ГИБДД обращает внимание, что наличие зимних шин только на одной оси не может считаться правильной комплектацией.

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Теги:
ГАИ, Сочи


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