Транспорт на летней резине не пустят в Красную Поляну

Остаточная глубина протектора шины должна быть не ниже 4 миллиметров, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения сочинского ОГИБДД УВД.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Госавтоинспекция города Сочи напоминает, что с 1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств" в соответствии с которым с 1 декабря по 1 марта все машины обязаны быть укомплектованы зимними или всесезонными шинами, сообщает ведомство.

В целях предотвращения ДТП на дороге к Красной Поляне организованы фильтрационные посты, на которых ведется контроль оборудования автомобилей зимними шинами. Автомобили на летней резине не смогут продолжить движение к горнолыжным трассам.

Руководство ГИБДД обращает внимание, что наличие зимних шин только на одной оси не может считаться правильной комплектацией.