Вкладчики в "Кэшбери" похоронили три миллиарда рублей

Не последнюю роль в создании популярности "Кэшбери" сыграла сеть организованных вокруг проекта медиаресурсов - чаты в мессенджерах, группы в социальных сетях, вебинары и обучающие видео.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Крах финансовой пирамиды "Кэшбери" унес за собой три миллиарда рублей из карманов десятков тысяч россиян, некоторые из которых рисковали не только собственными сбережениями: в погоне за легкими деньгами люди занимали неподъемные суммы у банков, сообщает РИА Новости.

"Организаторы пирамид штампуют похожие проекты десятками, но массово выстреливают только некоторые из них", - рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ России Валерий Лях.

Организаторы пирамид - не единственные, кто на них зарабатывает.

"Их активно раскручивают и зарабатывают на жертвах пирамид поднаторевшие в массовом оболванивании "профессионалы" социальной инженерии, способные увлечь людей якобы высокой идеей и без устали говорящие о ней. Но пирамиды рано или поздно рушатся вместе с надеждами поверивших в эти слова", - отметил он.

По словам Ляха, "Кэшбери" стал одной из самых масштабных и разветвленных финансовых пирамид, выявленных Банком России в последние годы. В сентябре ЦБ публично объявил о том, что в деятельности проекта есть признаки финансовой пирамиды.

Психология обмана

Холдинг "Кэшбери" обещал участникам гигантскую доходность - до 600% годовых, и первое время, чтобы получить хорошие отзывы первых клиентов, даже выплачивал обещанные деньги. По словам Ляха, большая часть деятельности "Кэшбери" по привлечению участников была сосредоточена в соцсетях с использованием методов социальной инженерии, а затем перемещалась по другую сторону монитора, где строилась уже на принципах сетевого маркетинга.

Для участников проекта была создана возможность пообщаться друг с другом и поделиться "позитивом" - рассказом или фотографией о полученных выплатах, цитатами о мотивации успешных людей. Говорили, что "Кэшбери" - это одна большая дружная семья.

Образ успешной компании дополнял ее создатель Артур Варданян - в глазах своей аудитории он выглядел сильным лидером, успешным предпринимателем и жестким критиком традиционных финансовых институтов. По сути же это была классическая пирамида: клиентам предлагалось не только вкладывать собственные деньги, но и приглашать в проект друзей и соседей, а если те, в свою очередь, приглашали еще кого-нибудь, то можно было получать за них вознаграждения.

Когда пирамида рухнула, новоприбывшие последней волны - а они вкладывали суммы не меньше "бывалых", будучи в полной уверенности за свои деньги, - начали искать своих кураторов, чтобы те помогли им вернуть вложенные средства. Но, судя по рассказам в сети, многие из "старших товарищей" перестали брать трубки и отвечать на сообщения.

Глобальный комбинатор

О крушении пирамиды клиенты узнали от самого Варданяна: в ноябре он сообщил об этом на канале "Кэшбери" в интернете. Он признал, что разблокировку счетов "Кэшбери" производить никто не будет, а деньги с них "давно исчезли". Виновата во всем, по словам Варданяна, была "армия журналистов", которая устроила настоящую информационную атаку против "Кэшбери".

Но неудача не остановила изобретательного финансиста в попытках подарить всему миру богатство и процветание - похоронив старую компанию, Варданян тут же сообщил о создании новой - Global Decentralized Community (GDC). Она должна стать еще масштабнее предыдущей: в этот проект автор планировал привлечь 30 миллионов клиентов по всему миру.

Заявления главы "Кэшбери" всколыхнули интернет. Со скепсисом на новые обещания Варданяна реагировали даже самые ярые в прошлом защитники пирамиды. Всемирная паутина запестрила гневными и напуганными сообщениями: кто-то вложил несколько сотен тысяч рублей, взятых в банке, а кто-то и миллионы.

Новый "великий комбинатор" современности время от времени продолжает выкладывать ролики в своем канале, однако у пользователей появились сомнения реальности самого этого персонажа. Разбирая историю "Кэшбери", пользователи сети нашли похожего на ее создателя человека - некоего Эдуарда Резанова из Магнитогорска, личность самого Варданяна остается для широкой публики "темной лошадкой".

Возможно, история прояснится в ходе дальнейшего разбирательства правоохранительных органов, однако пока они не спешат раскрывать информации о ходе проверок.

Экспертная оценка

В России и СНГ известность финансовых пирамид пришлась на 90-е годы, хотя сами финансовые пирамиды существуют в мире давно, говорит член Ассоциации юристов России, управляющий партнер адвокатского бюро "МТП" Кирилл Маментьев.

По его мнению, людей привлекает высокая обещанная доходность, небольшой первоначальный взнос и возможность получить "быстрые деньги". Это почти всегда собирает большую публику, причем, как правило, людей с небольшим доходом, но желающих приумножить свой капитал простым способом.

Чтобы наказать учредителей финансовых пирамид, следствию придется доказать, что выплата дохода одним участникам производилась за счет вложений других, а также что организация в действительности не ведет инвестиционную и другую предпринимательскую деятельность.

Шансы привлечь Варданяна и его команду к ответственности есть. "В настоящее время (состав) вполне удовлетворительно применяется следственными органами при квалификации преступлений в финансовой сфере", - отметил эксперт.