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Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло семи человек

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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В Главном управлении МЧС по Челябинской области, рассказали, что сохраняется угроза обрушения части жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа.

СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Извлечено еще двое погибших, всего на данный момент – семь погибших", - сказали в пресс-службе МЧС.

© Sputnik / Олег Елкин
В Челябинской области ввели режим ЧС после трагедии в Магнитогорске

На заседании оперативного штаба МЧС отметили, что на данный момент опознаны тела пяти погибших. Пять пострадавших в настоящее время остаются в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

"В Магнитогорске, на месте обрушения подъезда, круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Остается угроза возможного дальнейшего обрушения части здания. Участники посменно разбирают завалы. Продолжается работа межведомственного оперативного штаба", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Кроме того, спасатели устанавливают местонахождение 37 человек.

"По данным на 07:00 часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 – спасены (в том числе 1 ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Около 4:00 утра в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.

Кадры разбора завалов на месте трагедии в Магнитогорске>>

В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли семь человек, пятеро находятся в больницах.

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