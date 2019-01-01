Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло семи человек

СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Извлечено еще двое погибших, всего на данный момент – семь погибших", - сказали в пресс-службе МЧС.
На заседании оперативного штаба МЧС отметили, что на данный момент опознаны тела пяти погибших. Пять пострадавших в настоящее время остаются в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
"В Магнитогорске, на месте обрушения подъезда, круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Остается угроза возможного дальнейшего обрушения части здания. Участники посменно разбирают завалы. Продолжается работа межведомственного оперативного штаба", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС.
Кроме того, спасатели устанавливают местонахождение 37 человек.
"По данным на 07:00 часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 – спасены (в том числе 1 ребёнок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Около 4:00 утра в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.
Кадры разбора завалов на месте трагедии в Магнитогорске>>
В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли семь человек, пятеро находятся в больницах.