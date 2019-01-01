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Дональд Трамп

Год "исторических достижений": Трамп оценил 2018 год

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Трамп охарактеризовал свою команду, как "лучшую в истории США".

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в новогоднем поздравлении рассказал об "исторических достижениях" Белого дома в 2018 году, передает РИА Новости.

"Я очень горжусь тем, что еще не было администрации, которая сделала бы за два года больше, чем администрация Трампа. Наша экономика замечательно развивается, зарплаты выросли впервые за долго время. Люди получают больше денег, работая на одной работе, а не на двух или трех", - сказал Дональд Трамп.

Политик также добавил, что США под его руководством заключили торговые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей, вспомнил о разрыве "односторонней" сделки с Ираном и переговорах с Северной Кореей, которые привели к заморозке ее ракетных испытаний.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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"У нас были великие два года. Я работаю на вас, сражаюсь за вас. Мы победим, несмотря ни на что", - заключил Трамп.

При этом в новый год США вступают с частично неработающим правительством. С 22 декабря часть федеральных учреждений сократила работу из-за отсутствия финансирования, к чему привело противостояние Трампа и демократов в сенате. За последний год это уже третья приостановка работы правительства.

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Теги:
Дональд Трамп


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