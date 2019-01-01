Марш в честь Бандеры прошел в Киеве

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. В Киеве националисты организовали факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на "СТРАНА.ua".

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Среди радикалов можно увидеть также аниматоров в костюмах снеговиков. По словам участников шествия, нынешнее мероприятия является "праздничным". В шествии участвуют около 500 человек.

Мероприятие подверг критике депутат Рады Семен Семенченко.

"Две трети "известных борцунов за Украину", приветствующих сегодня Степана Андреевича Бандеру с днем ​​рождения, при его жизни были бы развешаны на первом же суку как предатели украинского народа", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Верховная рада Украины включила в число памятных дат в 2019 году 110-ю годовщину со дня рождения лидера Организации украинских националистов* (ОУН*, чье боевое крыло — Украинская повстанческая армия*, УПА*) Бандеры. В российском МИД выразили сожаление в связи с решением украинских депутатов.

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Героизация ОУН-УПА* и ее лидеров (Степана Бандеры и Романа Шухевича) критикуется со стороны ветеранов Великой Отечественной, оппозиционных политиков и многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне в 1943 году.

Украинская повстанческая армия* сформировалась в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов* и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее участники воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

*Экстремистская организация, запрещенная в России