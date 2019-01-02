Китай готов применить силу при вмешательстве в тайваньский вопрос

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не исключает применения от силы и сохраняет за собой возможность использования всех необходимых мер против иностранного вмешательства и сепаратистских движений на Тайване, передает РИА Новости.

"Китайцы не воюют с китайцами. Мы готовы со всей искренностью, всеми силами бороться за перспективы мирного объединения, потому что достижение объединения мирным путем наиболее благоприятно для соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и для всей нации", - заявил он.

"Мы не обещаем отказаться от применения военной силы и сохраняем за собой выбор применить все необходимые меры, направленные против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов и сепаратистских движений, выступающих за "независимость Тайваня", - отметил Си Цзиньпин.

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Он обратил внимание на то, что подобные меры ни в коем случае не направлены против соотечественников на Тайване. "Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны стремиться к миру, защищать мир и вместе наслаждаться миром", - заметил Си Цзиньпин.

Кроме того, Си Цзиньпин призвал Тайвань прикладывать больше совместных усилия для углубления экономического, торгового и культурного сотрудничества.

"Нам необходимо активно продвигать институционализацию экономического сотрудничества двух берегов Тайваньского пролива, формировать общий рынок, наращивать динамику развития, добавить энергии сотрудничеству, укрепить национальную экономику Китая", - заявил Си Цзиньпин.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.