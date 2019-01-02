Угрожающая экзотика: Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж

В странах с тропическим и экваториально-тропическим климатом распространены такие опасные болезни как холера, малярия, чума, геморрагические лихорадки (Денге, Эбола, Марбург, Ласса, Рифт-Валли, желтая лихорадка), полиомиелит.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Роспотребнадзор выпустил памятку для туристов о болезнях, распространенных в разных странах, и основах подготовки к поездке в экзотические страны, сообщается на официальном сайте ведомства.

"При выезде в зарубежные страны необходимо знать, что в некоторых из них существует реальная возможность заражения опасными инфекционными болезнями, которые характеризуются тяжелым клиническим течением, поражением жизненно важных органов и систем организма и могут привести к смертельному исходу", - предупреждает ведомство.

Эксперты уверены, что при выборе страны для отдыха необходимо заранее уточнить на сайте Роспотребнадзора или у туроператора информацию об эпидемиологической обстановке в стране планируемого пребывания.

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Ведомство рекомендует перед путешествием выяснить, насколько здоровье позволяет выехать в ту или иную страну.

При планировании отдыха в странах с неблагополучной ситуацией по малярии (Таиланд, Куба, Индия, Вьетнам, Индонезия, Йемен, Перу и др.) стоит получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения.

При посещении стран Африки, Южной Америки, эндемичных по желтой лихорадке, которая передается через укусы комаров, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами требуется обязательная вакцинация против данной инфекции.

"Чаще всего инфекционные болезни передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комары, блохи, слепни, москиты, мошки), при контакте с больным человеком, при сексуальных контактах", - информирует Роспотребнадзор.

Специалисты напоминают об основных правилах: употреблять пищу, в качестве которой уверены, пить бутилированную воду, мясо, рыбу и морепродукты есть только после термической обработки, а овощи и фрукты мыть безопасной водой.

Во время отдыха необходимо быть особенно осторожными при контакте с животными, так как они являются источником многих инфекционных и паразитарных болезней.

"Не трогайте кошек, собак и других животных. Это опасно практически во всех странах.", - пишет пресс-служба ведомства. Если животное нанесло травму, даже незначительную, стоит обратиться к врачу.

"Во время путешествий рекомендуем иметь с собой медицинскую маску, дезинфицирующее средство для рук, противовирусные препараты (принимать только по назначению врача), - пишет петербургский Роспотребнадзор. - В случае появления у Вас каких-либо симптомов инфекционного заболевания (жар, головная боль, общая слабость, рвота, диарея, сыпь) необходимо обратиться к врачу, а в самолете – сообщить бортпроводнику".