Украинский силовик взят в плен на Донбассе

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что украинский силовик, пытавшийся выйти к позициям ополчения, взят в плен, передает РИА Новости.
"Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими "коллегами" при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал Басурин.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.