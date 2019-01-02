Украинский силовик взят в плен на Донбассе

Ранее украинские силовики предприняли попытку скрытно выйти к позициям ополчения. По данным ДНР, в результате подрыва на собственном минном поле двое силовиков погибли, трое пострадали.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что украинский силовик, пытавшийся выйти к позициям ополчения, взят в плен, передает РИА Новости.

"Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими "коллегами" при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал Басурин.

© AFP 2018 / GENYA SAVILOV В Киеве заявили о захвате "серой зоны" на Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.