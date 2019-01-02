Миллиардеры из России обеднели на почти шесть миллиардов долларов за 2018 год

Всего рейтинг Bloomberg Billionaires Index включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 25 человека.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Совокупное состояние богатейших россиян за 2018 год уменьшилось на 5,915 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

© AFP 2018 / BERTRAND GUAY Forbes: Цукерберг занял первое место в рейтинге миллиардеров-неудачников

Состояние одного из основных акционеров "Норникеля" Владимира Потанина за год увеличилось на 687 миллионов долларов, до 19,6 миллиарда. Среди россиян в списке BBI он стал богатейшим по итогам года, всё-таки оставив на втором месте соакционера "Новатэка" Леонида Михельсона, состояние которого за 2018 год выросло на 2,77 миллиарда долларов — до 19,4 миллиарда. Ранее Михельсон лидировал в рейтинге BBI среди россиян четыре месяца подряд.

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин расположился на третьей третью строчке рейтинга, хотя его капитал и снизился на 146 миллионов долларов, до 17,9 миллиарда. Но состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, оказавшегося по итогам года на четвертом месте рейтинга, сократилось на 2,23 миллиарда долларов и достигло 17,4 миллиарда. А замыкает пятерку лидеров совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, увеличивший капитал на 3,45 миллиарда долларов — до 16 миллиардов.

Шестое место занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием 14,2 миллиарда долларов (уменьшение на 327 миллионов долларов). На седьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz), его состояние выросло на 1,6 миллиарда долларов, до 14,1 миллиарда. Восьмое место занял Геннадий Тимченко (владеет долями в "Новатэке" и "Сибуре"), чье богатство выросло на 2,73 миллиарда долларов, до 13,8 миллиарда.

На девятом месте находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 13,1 миллиарда долларов. За прошлый год он потерял 3,11 миллиарда. Десятку лидеров среди россиян замыкает крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭКа Андрей Мельниченко с капиталом в 12,5 миллиарда долларов, потерявший за год 1,35 миллиарда долларов.