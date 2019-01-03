Трамп озвучил свою версию распада СССР, в Москве ответили, что ему не стоит это обсуждать

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР, сообщает РИА Новости.
"Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане", — заявил американский лидер в эфире FoxNews.
Он также добавил, что Советский Союз был прав, начиная афганскую кампанию, из-за террористической угрозы, которую представляли талибы.
Также он добавил, что сейчас урегулированием ситуации в Афганистане, помимо США, занимаются Россия, Индия и Пакистан.
Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2 января 2019 г.
Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление американского лидера подчеркнув, что Советский Союз распался из-за экономических причин, и Трампу стоит не обсуждать причины распада СССР, а дать оценку вторжению американских войск в Ирак или блокаде Кубы.
По словам Клинцевича, странно давать оценку распаду СССР "на бегу, одной фразой".
"Честно говоря, довольно странно, когда пытаются вот так – на бегу, по сути, одной фразой, как это делает президент США, назвать причины распада Советского Союза. И вообще: с оценками, касающимися событий нашей истории, в том числе и последствий Афганской войны, мы разберемся сами. Наверное, будет лучше, если Дональд Трамп даст оценку вторжению своих войск в Ирак или бессмысленной во всех отношениях блокаде Кубы, которая уже длится долгие десятилетия", - сказал Клинцевич.
Советские войска находились в Афганистане с 1979 по 1989 год, воюя на стороне правительственных сил против формирований моджахедов. С советской стороны потери составили более 15 тысяч убитыми и более 50 тысяч ранеными.