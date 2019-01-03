Трамп озвучил свою версию распада СССР, в Москве ответили, что ему не стоит это обсуждать

Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР, в Совете Федерации России ему порекомендовали лучше оценить вторжение США в Ирак.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР, сообщает РИА Новости.



"Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане", — заявил американский лидер в эфире FoxNews.

Он также добавил, что Советский Союз был прав, начиная афганскую кампанию, из-за террористической угрозы, которую представляли талибы.

Также он добавил, что сейчас урегулированием ситуации в Афганистане, помимо США, занимаются Россия, Индия и Пакистан.

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."



Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2 января 2019 г.



Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление американского лидера подчеркнув, что Советский Союз распался из-за экономических причин, и Трампу стоит не обсуждать причины распада СССР, а дать оценку вторжению американских войск в Ирак или блокаде Кубы.

По словам Клинцевича, странно давать оценку распаду СССР "на бегу, одной фразой".

"Честно говоря, довольно странно, когда пытаются вот так – на бегу, по сути, одной фразой, как это делает президент США, назвать причины распада Советского Союза. И вообще: с оценками, касающимися событий нашей истории, в том числе и последствий Афганской войны, мы разберемся сами. Наверное, будет лучше, если Дональд Трамп даст оценку вторжению своих войск в Ирак или бессмысленной во всех отношениях блокаде Кубы, которая уже длится долгие десятилетия", - сказал Клинцевич.

Советские войска находились в Афганистане с 1979 по 1989 год, воюя на стороне правительственных сил против формирований моджахедов. С советской стороны потери составили более 15 тысяч убитыми и более 50 тысяч ранеными.